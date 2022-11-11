الطيران العراقي يقضي على خلية لداعش في صلاح الدين

قال الجيش العراقي ان سلاح الطيران الحربي وجه ضربة جوية على مواقع لتنظيم داعش الارهابي اسفر عن مصرع 5 اشخاص على الاقل وذلك في غارات نفذها اليوم الجمعة على منطقة صلاح الدين

واضاف في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية ان "إرهابيي داعش" قتلوا في ضربة جوية لطائرات "إف 16"" وفصلت بالقول انه تم القاء 4 قنابل وقتل 5 إرهابيين من دون ان تفصح عن هويتهم مباشرة

وقالت "وفقاً لمعلومات دقيقة .. نفذت طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F16 ثلاث ضربات دقيقة على مجموعة من الإرهابيين في اطراف قرية بير احمد بمحافظة كركوك وباسناد ومتابعة وتطويق الابطال من جهاز مكافحة الارهاب وقطعات المقر المسيطر في قاطع كركوك للمكان للمستهدف".



القبض على خلية ارهابية

كما اعلنت وزارة الداخلية العراقية ان وكالة الاستخبارات اعتقلت مجموعة إرهابية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد وقالت الاستخبارات في بيان لها "عناصرها نجحوا باختراق مفرزة ارهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في مايسمى {ولاية شمال بغداد} ارتكبوا عدة جرائم ارهابية، حيث تم إلقاء القبض عليهم" وهؤلاء متهمين بقتل ثلاثة مواطنين من اهالي الطارمية غدرا سنة 2021 و2022، وتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها"

ولا يزال العراق يعاني من فلول تنظيم داعش الذي احتل اكثر من ثلث مساحة البلاد واستولى على الموصل ابان حكم رئيس الوزراء الموالي لايران نوري المالكي ، وفي عام 2017، اعلنت الحكومة العراقية تحرير كامل أراضي الدولة من قبضة "داعش"