الظواهري يدعو لشن هجمات موجعة أمريكا والجيش الهندي بكشمير

دعا زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري المسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان إلى تكثيف الهجمات ضد القوات الهندية في المنطقة.

وطالب الظواهري في مقطع فيديو نشرته “القاعدة” يوم الثلاثاء تحت عنوان “كشمير لا تنسوها” واستمر ثماني دقائق، إلى “توجيه ضربات لا هوادة فيها للجيش الهندي والحكومة من أجل جعل الاقتصاد الهندي ينزف وجعل الهند تعاني من خسائر مستمرة في الأرواح والعتاد”، وفق موقع “لونغ وور جورنال”، الذي يقدم تقارير حول أنشطة الجماعات المسلحة.

وهاجم الظواهري الحكومة الباكستانية واستخبارتها وجيشها واصفا إياهما بـ”ضفادع أمريكا”، وأضاف أن “صراعهم مع الهند في الحقيقة تنافس علماني على الحدود توجهه المخابرات الأمريكية”.

وخاضت الهند وباكستان، الجارتان المسلحتان نوويا، ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947. وكانت اثنتان من هذه الحروب بسبب كشمير، وهو إقليم مقسم إلى شطرين أحدهما يخضع لسيطرة باكستان والآخر للهند.