الظواهري ينعي الربيع العربي بسبب قياداته الفاشلة ويهاجم النصرة

نعى زعيم تنظيم القاعدة أيمن #الظواهري، في تسجيل صوتي، نشرته مواقع موالية للتنظيم، الربيع العربي واقر بفشله وانتهاء طاقة الغضب الشعبية متهما القيادات الضعيفة باهدارها

جبهة النصرة

ووجه زعيم تنظيم القاعدة انتقاداً لاذعاً "ضمنياً" إلى #جبهة_النصرة التي فكت ارتباطها بالتنظيم، وباتت تعمل تحت مسمى "هيئة تحرير الشام"، نافياً أن يكون قد أعفى أحدا من بيعته.

وكانت جبهة النصرة قد أعلنت أن الظواهري قبل بفك ارتباطها بالقاعدة عن طريق نائبه أبو الخير المصري، الذي قتل أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، واتهمت التنسيقيات فيما بعد زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني بقتله عبر تحديد موقعه للتحالف الدولي الذي تقوده #الولايات_المتحدة في #سوريا.

الظواهري: ثقو بالقاعدة

ودعا أيمن الظواهري إلى الثقة بتنظيم القاعدة وإلى دعمه ومساندته. وزعم الظواهري في كلمته أن "البيعة عقد شرعي ملزم ويحرم نكثه".

واتهم الظواهري جماعات في سوريا، من دون أن يسميها، بـ"تكرار تجربة الإخوان المسلمين الفاشلة في مصر"، وقال "إنهم يهربون من مواجهة الحقائق، ويسعون لتكرار الفشل نفسه ويتصورون أنهم سيصلون لكرسي الرئاسة عبر مخادعة الولايات المتحدة التي لا يهمها سوى مصلحتها".