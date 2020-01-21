العائلة الحاكمة تنعي اميرا سعوديا

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير بندر بن محمد آل سعود، الذي توفي اليوم الثلاثاء وقال انه سيصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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وختم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ووفق موقع ويكيبيديا فان:

اشقاؤه

الأمير خالد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود أكبر أبناء الأمير محمد و شارك مع والده و عمه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكه

الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود أمير منطقة القصيم السابق

الأمير عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود شقيق الملك فهد بن عبدالعزيز و اشقائه من الأم

الأمير سعد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

الأمير بدر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

أسرته

والدته الأميرة وضحى بنت ظافر المفقاعي الهاجري

زوجاته

متزوج من ابنة عمه الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود. والدة الأمير سعود، الأمير فهد، الأمير محمد، الأمير متعب، الأمير تركي، الأميرة جهير، الأميرة موضي الأولى، الأميرة موضي الثانية، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأميرة مي.

مامية بنت الشاذلي آل حنين (تونسية الجنسية ومقيمة بالرياض، اشتغلت بالتجارة ولديها العديد من المؤسسات المسجلة رسميًا في كوكبة من المهن يذكر منها الصيدلة والتعدين وتجارة الملابس والتجميل وخدمات المطاعم). والدة الأمير سلمان، الأميرة نوف، والأمير سلطان.

أبناؤه

الأمير الشاعر سعود بن بندر (متوفي).

الأمير فهد بن بندر (متوفي)، ولديه من الأبناء الأمير بندر، الأمير عبد الإله، الأمير سعود، الأمير سلطان، والأميرة الجوهرة.

الأمير محمد بن بندر (متوفي).

الأمير متعب بن بندر (متوفي)، متزوج من الأميرة نورة بنت سلطان بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وله من الأبناء الأمير عبد العزيز، والأميرة البندري (خطيبة الأمير فيصل بن خالد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود).

الأمير تركي بن بندر. وله من الأبناء الأمير فيصل.

الأمير سلمان بن بندر.

الأميرة جهير بنت بندر (متوفية).

الأميرة موضي بنت بندر (متوفية). كانت متزوجة من الأمير سلمان بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ولها من الأبناء الأمير فهد (متوفي)، والأميرة نورة.

الأميرة نورة بنت بندر. كانت متزوجة من الأمير محمد بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود ولها من الأبناء الأميرة هيفاء (متوفية)، والأمير خالد (متوفي)، ومتزوجة من الأمير محمد بن عبد الله الفيصل آل سعود ولها من الأبناء الأمير طلال، الأمير سعود، والأمير سلطان.

الأميرة فهدة بن بندر. متزوجة من - حفيد خالها الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود لابنته - الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

الأميرة نوف بنت بندر (ولدت في باريس 1983 م).

الاميرة مي بنت بندر.

الأمير سلطان بن بندر.