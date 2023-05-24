العائلة المالكة في الأردن تحتفل بتخرج الأمير هاشم.. والملكة رانيا: "مش ملحقة على الأولاد هالسنة!"

شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في حفل تخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

وتفاعلت العائلة المالكة مع تخرج الأمير هاشم، ونشرت العديد من العبارات والتهاني المميزة على تطبيق أنستغرام.

وهنأت الملكة رانيا مساء الأربعاء، الأمير هاشم، وقالت، في منشور لها عبر منصة انستغرام، "مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني".

فيما هنأ ولي العهد، الأمير الحسين، شقيقه الأمير هاشم، بتخرجه، وقال عبر انستغرام، "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك".



