العاصمة الاردنية تستضيف "قمة الفتاة العربية"

بمناسبة اليوم الدولي للطفلة انعقد للمرة الأولى "قمة الفتاة العربية" في الفترة من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر في عمّان، الأردن، واستضاف القمة المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة بلان الدولية.

وبالرغم من أن الفتيات اليافعات يشكلن 8.9 بالمائة من سكان الدول العربية، ما زالت الفتيات واليافعات في الدول العربية يواجهن العديد من التحديات، حيث تتزوج طفلة من بين كل خمس تحت سن الـ 18 عام، كما وتعاني الفتيات من فرص غير عادلة في التعليم والعمل مقارنة بالذكور. وبالرغم من التقدم المحرز فلا تزال العديد من الفتيات عرضة للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) وما يترتب عليه من عواقب جسدية ونفسية خطيرة.



واتاحت القمة الفرصة أمام الفتيات واليافعات من 12 دولة عربية وصنّاع القرار للنقاش في أربعة محاور وهي: الصحة والرفاه، والتعلم وسبل العيش، والتحرر من العنف والوصول إلى العدالة، والمشاركة والقيادة.

كما وسعت لتعزيز الجهود الإقليمية الرامية للمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات اليافعات في الدول العربية وتوفير دعم فاعل لحقوق الفتيات واليافعات من خلال تأمين التزامات من المسؤولين وصناع القرار. وتعزز القمة أيضا الحوار وتبادل المعرفة وتحفز إبراز التحديات الفريدة التي تواجه الفتيات واليافعات في المنطقة العربية والنقاش حول هذه التحديات.كما ويأمل القائمون عليها تشجيع الاستثمار في الحملات التي تهدف إلى ضمان الدعم والمشاركة في العمل المحلي والوطني والإقليمي، فقمة الفتاة العربية لا تستهدف فقط الفتيات اليافعات بين عمر 13 و19 بل أيضا تستهدف المبادرات والمجموعات الفاعلة والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والشركاء وأصحاب المصلحة الإقليمين.

بالاضافة الى ذلك وفرت القمة مساحة تفاعلیة وإبداعية للفتيات اليافعات للمشاركة في القضایا التي تھمھن، من خلال منطقة خاصة للعرض، حیث یمكن الاستمتاع بمجموعة من المساحات الفنیة والمعارض والأكشاك