العالول: فتح إسرائيل آفاق الهجرة لأبناء "غزة" مشروع قديم

اعتبرت حركة ”فتح“ الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن فتح إسرائيل آفاق الهجرة لأبناء قطاع غزة مشروع قديم، يحاول أن ينال من التجمعات الفلسطينية في بعض الدول ومنها لبنان بهدف دفعها للهجرة إلى أماكن أخرى.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، الثلاثاء، إن ”هذا المشروع تحاول إسرائيل توسيعه ليشمل قطاع غزة في محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك، وهذه المسألة لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق“.

وأضاف العالول أن ”الذي يبحث عن تغيير الأوضاع في قطاع غزة فليرفع الحصار وليسمح بالحركة وليفتح الحدود، إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقًا لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم فتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه شعبنا رفضًا قاطعًا“.

يذكر أن صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ قالت إن إسرائيل مستعدة لترتيب حركة مغادرة الفلسطينيين وفتح أحد مطارات النقب، وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول لاستيعابهم.