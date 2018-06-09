العاهل الأردني وولي عهده يشاركان في اجتماع مكة المكرمة

كانت الأردن شهدت احتجاجات أدت إلى استقالة رئيس الحكومة

قالت السلطات الأردنية إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده سيشاركان في اجتماع مكة المكرمة الذي دعا إليه الملك سلمان مع قادة الإمارات والكويت، لبحث مساعدة الأردن في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وشدد العاهل الأردني على أهمية العلاقة بين بلاده وبين الدول المشاركة في الاجتماع المقرر عقده غداً الأحد.

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، عن تقديره لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد اجتماع في مكة المكرمة، وذلك لبحث سبل دعم الأردن اقتصاديا.

وأكد الملك عبد الله الثاني على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن مع السعودية والدول العربية المشاركة في الاجتماع.

وكان العاهل السعودي قد دعا ملك الأردن إلى عقد اجتماع يضم إضافة إلى السعودية كلا من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت والمملكة الأردنية، لبحث سبل دعم الأردن.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم غد الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. وقد أكدت الكويت مشاركة الأمير صباح الأحمد في اللقاء.

وكانت الأردن شهدت احتجاجات أدت إلى استقالة رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي على خلفية طرح مشروع قانون ضريبة الدخل والذي ووجه بموجة رفض عارمة في الشارع الأردني.