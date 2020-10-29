العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع الأميركي "الحرب على الإرهاب"

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب، وفق ما نشرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا)، بخبر مقتضب.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الأميركي في عمان هنري ووستر.

ولدى القوات المسلحة الأردنية والأميركية تاريخ طويل من الشراكة، وذلك استناداً إلى أهداف استراتيجية مشتركة وعلاقة عمل وثيقة، كذلك فإن الجانبين مستمران في العمل معاً لإيجاد سبل جديدة للتعاون.

وخصص مشروع قانون موازنة الولايات المتحدة الذي يحدد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية للسنة المالية 2021 نحو 1.525 مليار دولار كمساعدات أميركية للأردن.

وأوصى المشروع بما لا يقلّ عن 1.525 مليار دولار لمساعدة الأردن، منها 1.082 مليار دولار مساعدات اقتصادية، و425 مليون دولار مساعدات عسكرية، و13.600 مليون دولار لحظر الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام وما يتصل بها، و4 ملايين دولار لبند التعليم والتدريب العسكري الدولي.