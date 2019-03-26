العاهل الأردني

أثار وصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للأردن بـ"المملكة الهاشمية" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى البعض أن إسقاط الملك "الأردنية" من وصف المملكة هو خطأ تاريخي جسيم، فيما اعتبر البعض أن الأمر هو مقدمة لأمر مقبل، ورأى آخرون أن الأمر غير مقصود، وما حدث عبارة عن زلة لسان.

وكان ملك الأردن قد أشار إلى الأردن بـ"المملكة الهاشمية"، أي نسبة إلى عائلته، فيما تعرف الأردن باسم "المملكة الأردنية الهاشمية".

مسمى المملكة الهاشمية الذي صدر عن جلالة الملك في الزرقاء على الأغلب أنه كان زلة لسان غير مقصودة لكن أن تنبري إعلامية "كركية" على إحدى القنوات لتكرار ذلك مرتين فهذا معيب#الاردن_أرض_وتاريخ — Dr. Saad Kharabsheh (@kharabsheh_saad) ٢٤ مارس ٢٠١٩