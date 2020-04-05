العاهل الأردني يدعو حكومته للتحضير لمرحلة ما بعد “أزمة” كورونا

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة بلاده إلى التحضير لمرحلة ما بعد “أزمة” فيروس كورونا المستجد و”دراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية” و”المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” بعد نحو ثلاثة أسابيع من وقف عمل المؤسسات والدوائر والمدارس في عموم البلاد.

وقررت الحكومة الأردنية في 18 الشهر الماضي تعطيل عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف نيسان/أبريل الحالي في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ثم عادت الحكومة وفرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجول في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن الملك عبد الله “وجّه الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني”.

ودعا الملك خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الحكومة إلى “دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة”.

كما دعا إلى “التعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس”.

وأكد الملك “ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين”.

وقال: “لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على “العمل على إمكانية تحقيق منعة الاقتصاد وحمايته”.

وأوضح أن “الحكومة ستقوم بدراسة الاستفادة من إمكانياتنا في التصدير، في حال ضمان عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه خلال الفترة القادمة”.

من جانب آخر، أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر خلال إيجاز صحافي “تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 345 إصابة و5 وفيات”.

وأشار جابر بالمقابل إلى تعافي 36 حالة ما يرفع عدد الحالات التي غادرت المستشفيات إلى 110.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمان في 17 آذار/مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.