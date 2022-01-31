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العاهل الأردني يرد بفيديو قصير على مهنئيه بعيد ميلاده

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:07
العاهل الأردني
العاهل الأردني

رد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على من هنأه بمناسبة عيد ميلاده الستين قصير.

ونشر الملك عبد الله مقطع الفيديو على حسابه في تويترقائلا:  "أبنائي وبناتي..غمرتوني بمشاعركم الصادقة، ومحبتكم وكلامكم الطيب، في عيد ميلادي".

وأضاف الملك عبد الله: "مستمر معكم على العهد، طيلة ما كتبه الله عز وجل لي من العمر، في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي".

وتابع: "أنتم مصدر العزيمة، والأمل بالنية لي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى، يعون الله وتوفيقه، وكل الشكر والتقدير لكم جميعا".

 

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