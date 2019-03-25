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العاهل الأردني يلغي زيارة مقررة إلى رومانيا "نصرة للقدس"

العاهل الأردني يلغي زيارة مقررة إلى رومانيا "نصرة للقدس"
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