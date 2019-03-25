العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

ألغى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة كانت مقررة الإثنين إلى رومانيا، “نصرة للقدس” كما أفاد الديوان الملكي وذلك غداة موقف رئيسة حكومة رومانيا بشأن نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.

وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك “قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، وذلك نصرة للقدس”. وكانت رئيسة حكومة رومانيا وعدت الاحد خلال زيارتها الى الولايات المتحدة، بنقل مقر سفارة بلادها في إسرائيل من تل ابيب الى القدس.