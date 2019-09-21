العاهل السعودي: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمن واستقرار بلادنا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الجمعة)، أن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها بعد أن تستكمل التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو في بقيق وخريص.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف المنشأتين التابعتين لشركة أرامكو.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار السعودية والتأثير على سوق الطاقة العالمية، مبدياً تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها السعودية لضمان استمرار إمدادات النفط.

وأكد الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب السعودية بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.