العاهل السعودي يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

عبر تقنية الاتصال المرئي، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوراق اعتماد سعادة السيد بندر بن محمد العطية، وذلك سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى السعودية.

ونشرت وزارة الخارجية القطرية، صورة لتسليم، بندر بن محمد العطية، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى السعودية، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونقل السفير تحيات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى خادم الحرمين الشريفين، والتمنيات بموفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب المملكة بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل خادم الحرمين الشريفين، السفير، تحياته إلى أمير قطر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.