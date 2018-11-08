العاهل السعودي يفرج عن المعسرين في حائل

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإخلاء سبيل السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة حائل شريطة أن يكونوا مدانين بقضايا حقوقية لا جنائية، وذلك بمناسبة زيارته للمنطقة.

وشمل قرار العفو كل من لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا.

كما وجه الملك سلمان بأن يكون اليوم الخميس، إجازة للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل بمناسبة زيارته للمنطقتين.

وحضر الملك سلمان مساء أمس الأربعاء حفل استقبال أهالي منطقة حائل الذين احتشدوا لاستضافته.

وكان العاهل السعودي قد وصل الثلاثاء إلى القصيم في مستهل جولة مناطقية وصفتها وسائل الإعلام المحلية بالتاريخية، وهذه أول جولة داخلية يقوم بها منذ جلوسه على العرش مطلع 2015.