العاهل المغربي يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد حركة "حماس"

أقام العاهل المغربي الملك محمد السادس، مأدبة عشاء على شرف وفد المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية، الذي حل في زيارة للبلاد بدعوة من حزب العدالة والتنمية(قائد الائتلاف الحاكم).

جاء ذلك في تقرير للقناة الأولى المغربية الرسمية، نشرته مساء الجمعة.

وأفاد التقرير بأن حفل العشاء احتضنه قصر الضيافة بالعاصمة الرباط، الذي يخصص عادة لاستضافة حفلات عشاء ضيوف المغرب الكبار.

وحضر الحفل رئيس، المغربية سعد الدين العثماني، وعدد من ممثلي الأحزاب والنقابات المغربية.

و الجمعة، كان هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، قد زار مقر وكالة “بيت مال القدس الشريف”، في العاصمة الرباط.

والوكالة هي الذراع الميداني للجنة القدس، التي أسستها منظمة التعاون الإسلامي عام 1975، وأسندت رئاستها للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، ثم لخلفه العاهل محمد السادس.

والأربعاء، وصل هنية الرباط، في زيارة غير معلنة المدة، هي الأولى من نوعها للمملكة، بدعوة من حزب “العدالة والتنمية”، وذلك بعد أشهر من تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل. (الأناضول)