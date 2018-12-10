العبادي: إيران أزاحتني عن ولاية ثانية لهذه الأسباب

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، الأحد، إن إيران ساهمت في إبعادي عن رئاسة الحكومة لولاية ثانية، مشيرا إلى وجود صراع إرادات في إيران.



وأضاف العبادي في حديث لقناة "الشرقية" العراقية أن "صراع الإرادات في العراق وداخل إيران خلق جوا أدى إلى ابعاده من السلطة"، لافتا إلى أن "الصراع الداخلي في إيران انعكس علينا".



وبخصوص مساعدة إيران للعراق في حربه ضد تنظيم الدولة، قال العبادي: "دور الجانب الإيراني كان في حرب العصابات ضد تنظيم داعش، حيث دبروا عناصر على ذلك لأن لديهم خبرة بهذا المجال، وكذلك هم سلمونا سلاح لكننا كنا نشتريه كما نشريه من غيرهم".



وعن الدور الأمريكي في مقاتلة تنظيم الدولة بعد اجتياحه للعراق، قال العبادي إن "الرئيس السابق باراك أوباما أخبرني بأنه ليس متحمسا للمشاركة في قتال داعش"، لافتا إلى أن "أوباما جاء للرئاسة بتبنيه للانسحاب من العراق".



وأردف: "الجانب الأمريكي أيضا زودنا بسلاح في وقت لم يكن لدينا إمكانية لشراء السلاح بهذه السرعة".



وعن أسباب سقوط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بيد تنظيم الدولة أثناء تسلمه للسلطة، قال العبادي إن "هناك من كان متعمدا في سقوط الأنبار كاملة بيد التنظيم"، لافتا إلى أنه "سيذكر تفاصيل كل ما جرى في مذكراته التي سينشرها مستقبلا".