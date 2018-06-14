العبادي يدعو الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس الكتل السياسية للاجتماع بعد عطلة عيد الفطر للاتفاق على كيفية المضي قدما نحو تشكيل البرلمان والحكومة.

وأضاف العبادي "على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه".

وأعلنت الحكومة أن عطلة عيد الفطر تنتهي يوم الثلاثاء.

وخفت حدة التوتر الذي أعقب انتخابات شابتها مزاعم تزوير في العراق بعد قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهادي العامري زعيم منظمة بدر المدعوم من إيران بالسعي إلى حلول وسط بدلا من المواجهة، وتكوين تحالف بينهما بهدف تشكيل الحكومة المقبلة.

وحققت كتلة الصدر نصرا مذهلا في انتخابات 12 مايو أيار البرلمانية مستغلة تنامي السخط العام من نفوذ إيران في العراق، وتعهدت بتحقيق ما فشلت فيه الحكومات السابقة، وهو توفير فرص العمل وتحسين الخدمات وإشاعة الاستقرار.

لكن تعتمل تحت السطح مخاوف من أن تفسد إيران فوز الصدر مما يهيئ الساحة لمواجهة ربما تكون دامية. وكانت طهران قد أعلنت قبل التصويت أنها لن تدع الصدر يحكم العراق أبدا.

وفي النهاية ظهر تحالف بين طرفين متنافرين هما الصدر الذي يقدم نفسه على أنه قومي، والعامري أقوى حلفاء إيران في العراق والذي جاء تكتله في المركز الثاني في الانتخابات. وقلل اختيارهما النهج البراجماتي من خطر اندلاع العنف في صفوف الأغلبية الشيعية بالعراق بعد حرب مكلفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.