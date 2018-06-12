العبادي يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء معارضته لإعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو أيار، وذلك بعدما أثارت مزاعم عن حدوث تزوير حالة من الاحتقان السياسي.

وطالب البرلمان بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.

وقال العبادي إن المحكمة العليا هي وحدها المخولة بتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة الانتخابات، التي فازت بها كتلة يرأسها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.