العثماني: المغرب اقترب من العودة للحياة الطبيعية

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الإثنين، إن بلاده “باتت قريبة من العودة للحياة الطبيعية”، مؤكدا أن حملة التلقيح ضد كورونا استفاد منها 30 بالمئة من الفئة المستهدفة.

جاء ذلك في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان).

وأضاف العثماني: “اليوم تحسنت الحالة الوبائية ببلادنا، والحملة الوطنية للتلقيح نجحت نسبيا بالمقارنة مع بلدان كثيرة ووصلنا إلى 30 بالمائة من الفئات المستهدفة”.

وزاد مبينا: “بشهادة التقارير الدولية تفادينا فقدان عدد كبير من فرص العمل، وللأسف عندنا مناصب فقدناها”.

ومضى موضحا: “تحكمنا في الوباء، وبسبب التطورات الإيجابية عندنا وعند دول شريكة سيكون فتح الأجواء ثابتا، ونسير إلى الحياة الطبيعية بطريقة ثابتة وليست مرتبكة وفيها تخبط كما حصل في عدد من الدول”.

وطالب العثماني مواطني بلاده بمواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأضاف: “الحياة العادية اقتربنا منها فاصبروا قليلا”.

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي إصابات كورونا في المغرب 521 ألفا و530 حالة، منها 9181 وفاة، و509 آلاف و277 متعاف.

وبلغ عدد المستفيدين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 9 ملايين و216 ألفا و223 شخصا، بينهم 6 ملايين و163 ألفا و970 تلقوا الجرعة الثانية. (الأناضول)