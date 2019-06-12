العثماني ينفي علمه بمشاركة المغرب في مؤتمر البحرين

نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الأربعاء، علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي على هامش ندوة حول “انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، من تنظيم وحدة معالجة المعلومات المالية (حكومية)، بالعاصمة الرباط.

وردا على سؤال الصحافيين فيما يتعلق بمشاركة المغرب في ورشة المنامة قال العثماني “عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع”.

كانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بالبيت الأبيض، أن المغرب أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتزامه حضور مؤتمر “المنامة” الذي ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد أمريكا لطرحها “صفقة القرن”.