العثورعلى جثة إمام كركوك مقتولا في أربيل

طالبت عائلة إمام وخطيب جامع حاجي عاصي بمدينة كركوك يوسف أحمد شيخ بزيني، القوى الأمنية في أربيل بكشف ملابسات مقتله، حيث عثر على جثته في بناء قيد الإنشاء في عاصمة كردستان.

وقالت شرطة أربيل "إنه تم العثور على جثة الإمام يوسف في شقق زانياري، دون ظهور أي أثر لاستخدام العنف أو إطلاق الرصاص على جسده، وأن وفاته حصلت إثر سقوطه من مكان مرتفع".

وكان أوستا رسول خال الإمام يوسف قد أكد لشبكة "رووداو" الإعلامية، "أن بزيني كان قد توجه يوم 20 نوفمبر الجاري إلى مدينة أربيل، لإنهاء أوراق نقل منصبه الوظيفي، من معلم متوسطة إلى التعليم العالي، إلا إنه وللأسف تم إبلاغ عائلته هذا الصباح من قبل شرطة أربيل بالعثور على جثته في بناء غير مكتمل في أربيل".

وأضاف: "من هنا وباسم عائلته، أطالب السلطات في أربيل، والشرطة والقوات الأمنية، بتقديم توضيح منطقي للعائلة، حتى يتسنى لنا معرفة أسباب وفاة الدكتور يوسف".