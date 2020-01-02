العثور على "أثر أمريكي" في فرار "غصن".. ولبنان يتسلم “النشرة الحمراء” بشأنه

تسلّمت السلطات اللبنانية من الإنتربول “النشرة الحمراء” المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل الخميس، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي.

وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنّ “النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن”..

وقالت وسائل إعلام يابانية، إن شركات حراسة خاصة من الولايات المتحدة ولبنان، تحملت مسؤولية تنظيم هروب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "رينو - نيسان" للسيارات، من اليابان.

لكن مصادر وكالة " كيودو"، لم تكشف أية تفاصيل، ولم تحدد كيف تمكن التحقيق الياباني، من العثور على الأثر الأمريكي في العملية

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن كارلوس وصل إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، قادما من اسطنبول، وأنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي. وبعد ذلك قال مصدران مقربان من، كارلوس غصن، إنه التقى مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد فراره من اليابان.

وقال أحد المصدرين إن الرئيس عون استقبل غصن بحرارة، يوم الاثنين، بعد وصوله إلى بيروت، مشيرا إلى أن غصن "صار يشعر حاليا بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة"