العثور على الجزء المفقود من جثمان السائح الروسي داخل سمكة القرش المصطادة (فيديو)

أكد رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة في مصر، الدكتور محمد سالم، أن السمكة التي تم اصطيادها في الأمس هي التي تسببت في حادثة قتل السائح الروسي.

واشار إلى أنه تم التأكد من هذا الأمر بعد إجراء فحوصات وتشريح للسمكة، والعثور على جزء من جثمان السائح داخلها.

وأوضح الدكتور سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر2" أن السمكة لم تغادر المنطقة بعد الحادث، وكانت تظهر سلوكيات غير عادية ومستعدة لتكرار الهجوم.

وقال: "هذا التصرف غير طبيعي بالنسبة لسمكة القرش، حيث تم رصدها بشكل متكرر في البيئات المختلفة في البحر الأحمر".

وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة، الدكتور محمد سالم، أن السمكة التي تسببت في حادثة قتل السائح الروسي تعيش عادة في المياه المفتوحة بعيدًا عن الشواطئ، وأنه استنادًا إلى هذه المعلومات، تم اتخاذ قرار بحماية سواحل الغردقة وسائر الشواطئ المجاورة، بهدف حماية أرواح الأشخاص المتواجدين هناك.