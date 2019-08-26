العثور على السعودية عبير في اسطنبول واتهام مواطن عربي بخطفها

عثرت مصالح الامن التركية على المواطنة السعودية عبير الغامدي بعد ان اختفت لمدة 12 يوما، واكدت مصادر اعلامية القبض على مواطن عربي يقف وراء عملية خطف الفتاة

ونقلت تقارير اعلامية سعودية عن سفارة بلادها في اسطنبول إنه تم العثور على الفتاة المختفية "عبير" وأوضح المصدر أن التنسيق جاري مع ذوي الفتاة "عبير" لاستلامها.

بعد 12 يومًا من ليلة الاختطاف..

العثور على #مفقوده_اسطنبول عبير وإلقاء القبض على الخاطفين في مدينة #اسطنبول التركية. pic.twitter.com/8nvVQJ9EzF — أخبار عاجلة (@News_Brk24) August 26, 2019

من جهتها كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن إن شابا سوريا يقف وراء اختطاف المواطنة "عبير" عندما خرجت لشراء بعض الحاجيات، وفقد أثرها حتى عثر عليها أمس بعد القبض على الخاطف.

وفي التفاصيل، فإن شابا سوري الجنسية في بداية الثلاثينات من عمره، أوهم أسرة الضحية منذ بداية اختطافها أنه سيعمل معهم ليوصلهم لمافيات الخطف والتجارة بالأعضاء في اسطنبول.

سفير المملكة بتركيا لـ"عكاظ" : عثرنا على عبير

👇🏻👇🏻

.. التفاصيل لاحقاً pic.twitter.com/5B48iuPc0Y — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 26, 2019

وسردت المصادر قصة الوصول للفتاة المختطفة بعدما تواصل مجهول مع أخيها من رقم تركي، وذلك بعد اختطافها مباشرة، وقال إنه من طرف شقيقته، وعرض خدماته للوصول للعصابات، وبعد الأخذ والرد بينهما، ساورت الشكوك أخاها، واقتنع أن هذا "السمسار" هو الخاطف الفعلي والمتورط.

وبالفعل، بعد التواصل والتسيق مع الأمن التركي، تمكن الأمن من القبض على الجاني، الذي اعترف بأنه الخاطف وأخبرهم بمكان الضحية.

وقد باشرت السفارة السعودية اليوم الاثنين متابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية التركية وأكدت صحيفة "الرياض" نقلا عن مصادر مطلعة أن السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي يتابع الحادثة، والسفارة في صدد إصدار بيان حتى يتم الانتهاء من كافة مجريات التحقيقات.