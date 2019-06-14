العثور على اللوحة الثمينة في يخت محمد بن سلمان

عثر على لوحة سلفاتور موندي التي رسمها الفنان العالمي ليناردو دافنشي عام 1500 على متن يخت يعتقد أنه لولي العهد السعودي الأمير السعودي محمد بن سلمان اللوحة التي فقد اثرها بعد بيعها في المزاد العلني عام 2017 بمبلغ 450 مليون دولار

وكان من المزمع عرضها في متحف لوفر أبو ظبي لكن المتحف عاد ليرجئ عرضها إلى موعد غير محدد.وكانت صحيفة وال ستريت جورنال قد نشرت بعد المزاد أن الأمير السعودي بدر بن عبد الله هو من أتم شراء اللوحة لحساب الأمير محمد بن سلمان.

وتجسد اللوحة "مخلص العالم"، المسيح، ويخرج من الظلام حاملا كرة شفافة بيد ومباركا العالم باليد الأخرى

بعد العثور على اللوحة ثارت مخاوف من تضررها نتيجة تأثرها بسبب وجودها في بيئة بحرية مليئة بالمياه المالحة.

ويرجح أن تبقى اللوحة التي شغلت العالم على متن اليخت حتى تنتهي السلطات السعودية من تنفيذ خططها في منطقة العلا الصحراوية شمال غرب المملكة ليتم عرضها ضمن الفعاليات التي يمكن أن تستضيفها المنطقة ولتكون درة المقتنيات التي تعرض فيها.