العثور على جثة فتاة التيك توك في اربيل بعد انباء عن تغيير ديانتها

اعلنت الشرطة العراقية انها عثرت على جثة فتاة التيك توك "إيمان سامي مغديد" 20 عاما بالقرب من مطار اربيل حيث اتضح من التحقيقات الاولية انها قتلت بعد حديث عن تغييرها لديانتها

ندين بشدة مقتل الناشطة إيمان سامي في اربيل، واجب من يملك السلطة هو الحفاظ على ارواح المواطنين و اذا فشل عليه محاسبة المقصرين، نريد القصاص من القتلة بأشد العقوبات،

غدا ستقام وقفة احتجاجية ينظمها ناشطين والمنظمات حقوق المرأة في إقليم كوردستان. pic.twitter.com/rdcyZlt37D — Murad Kurdistani (@Murad_Officiall) March 7, 2022

الشقيق المتهم الاول في الجريمة

وبينما يحتفي العالم العربي والعالم بهذا اليوم، استفاقت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان على خبر مقتل الناشطة النسوية إيمان سامي.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوگر عزيز، إن المتهم الرئيسي بالقتل هو شقيق الضحية بمشاركة عمّها، بسبب "خلافات عائلية"، وأضاف أنه تمّ إصدار مذكرة قبض بحق شقيق المجني عليها. وتحتجز الشرطة الآن عم الفتاة والسيارة التي استخدمها الجناة.

وظهرت مغديد في مقاطع فيديو، وهي تغني أغان فلكلورية، ولقيت فيديوهاتها تفاعلا كبيرا من متابعيها.

وعزا بعض النشطاء وصحيفة "ناس كورد"، مقتلها إلى أنها أعلنت تغيير ديانتها إلى المسيحية، وسمت نفسها بـ"ماريا"، وظهرت في بعض الفيديوهات مرتدية "الصليب".

#حق_ايمان_سامي



اليوم هو #يوم_المرأة_العالمي ونستيقظ على جريمة ضد المرأة مرة أخرى بينما العالم يُكَرِّم ويحتفل بالمرأة

"إيمان سامي" شابة عراقية رفضت أن تكون تحت أفكار عائلتها وظلت "ناشطة نسوية في حقوق المرأة" وقاتلت المجتمع وعائلتها بشجاعة

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بالأمس قد قُتلت على يد "شقيقها وعمها" pic.twitter.com/OY3V9rmguM — 𝙈𝘼𝙇𝘼𝙆. (@malaksalsham20) March 8, 2022

العثور على الضحية قرب مطار اربيل

وكانت الشرطة العراقية افادت بالعثور على جثة فتاة بالقرب من مطار أربيل الدولي. وبحسب ما نقلت صحف كردية محلية، عن المديرية العامة للشرطة في محافظة أربيل، فإن "التفاصيل الأولية تشير إلى أن المجني عليها تدعى إيمان سامي مغديد، وعثر على جثتها في شارع 100 الشهير بالقرب من اشارة مرور مطار أربيل الدولي".

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث، وستكشف التفاصيل بعد الوصول الى الخطوط الرئيسية عن أسباب وقوع الجريمة.