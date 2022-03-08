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العثور على جثة فتاة التيك توك في اربيل بعد انباء عن تغيير ديانتها

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 06:21
ايمان سامي مغديد
ايمان سامي مغديد

اعلنت الشرطة العراقية انها عثرت على جثة فتاة التيك توك "إيمان سامي مغديد" 20 عاما بالقرب من مطار اربيل حيث اتضح من التحقيقات الاولية انها قتلت بعد حديث عن تغييرها لديانتها 

 

 

الشقيق المتهم الاول في الجريمة

وبينما يحتفي العالم العربي والعالم بهذا اليوم، استفاقت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان على خبر مقتل الناشطة النسوية إيمان سامي.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوگر عزيز، إن المتهم الرئيسي بالقتل هو شقيق الضحية بمشاركة عمّها، بسبب "خلافات عائلية"، وأضاف أنه تمّ إصدار مذكرة قبض بحق شقيق المجني عليها. وتحتجز الشرطة الآن عم الفتاة والسيارة التي استخدمها الجناة.

 

 

وظهرت مغديد في مقاطع فيديو، وهي تغني أغان فلكلورية، ولقيت فيديوهاتها تفاعلا كبيرا من متابعيها. 

 

وعزا بعض النشطاء وصحيفة "ناس كورد"، مقتلها إلى أنها أعلنت تغيير ديانتها إلى المسيحية، وسمت نفسها بـ"ماريا"، وظهرت في بعض الفيديوهات مرتدية "الصليب". 

 

 

العثور على الضحية قرب مطار اربيل

وكانت الشرطة العراقية افادت بالعثور  على جثة فتاة  بالقرب من مطار أربيل الدولي. وبحسب ما نقلت صحف كردية محلية، عن المديرية العامة للشرطة في محافظة أربيل، فإن "التفاصيل الأولية تشير إلى أن المجني عليها تدعى إيمان سامي مغديد، وعثر على جثتها في شارع 100 الشهير بالقرب من اشارة مرور مطار أربيل الدولي". 

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث، وستكشف التفاصيل بعد الوصول الى الخطوط الرئيسية عن أسباب وقوع الجريمة.

كلمات دالة:ايمان سامي مغديداربيل

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