صورة+18: العثور على وزير التعليم العالي التابع لجبهة النصرة جثة هامدة

افادت مصادر ومعلومات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بمصرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مايسمى بحكومة الإنقاذ، التابعة لهيئة تحرير الشام في ادلب (النصرة سابقا) المدعو الدكتور "فايز الخليف" بعد خروجه من منزله في المدينة منذ ثلاث أيام، وسط تكتم تام على مصيره.

وحسب التقارير فقد عثر على وزير النصرة التي تسيطر على مدينة ادلب السورية جثة هامدة بالقرب من قرية التوامة بريف حلب الغربي

العثور على جثة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ الدكتور "فايز الخليف" مرمية بالقرب من قرية التوامة بريف حلب الغربي وذلك بعد فقدانه منذ عدة أيام أثناء ذهابه لعمله. تم النشر بواسطة ‏محمد الفج‏ في الأربعاء، ٧ أبريل ٢٠٢١

وكان "الخليف" المنحدر من قرية الرصافة بريف إدلب الشرقي، فقد أثره بعد خروجه من منزله بمدينة إدلب أثناء توجهه لعمله صباح يوم السبت، وقد تعاملت جبهة النصرة مع خبر فقدان الدكتور الخليف مع الأمر ببرودة كبيرة، وكأنهم يخفون شيئا عن عائلته في ظل احكام

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ويحمل الدكتور "فايز الخليف" إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وماجستير في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة تخصص مبيدات، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب، وكان شغل منصب وزير الزراعة في أول دورة حكومية اسستها هيئة تحرير الشام ثم عين أمين مجلس التعليم العالي، ولاحقاً وزير التعليم والبحث العلمي.