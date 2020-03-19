العثور على جثتي مسؤول إماراتي ورفيقه في عدن

عثر على جثتي القائم بأعمال الهلال الأحمر الإماراتي سابقا في عدن أحمد فؤاد اليوسفي ورفيقه محمد طارق في ضواحي مدينة عدن (جنوبي اليمن) مساء اليوم الخميس، وتم نقلهما إلى مستشفى الصداقة، بحسب ما اورده موقع "الجزيرة نت".

وقال الموقع ان اليوسفي ورفيقه طارق اختطفا الأربعاء من قبل مسلحين في حي الدرين بمحافظة عدن.

وتشهد عدن انفلاتا أمنيا ملحوظا منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات على المدينة في أغسطس/آب الماضي.

ورغم التشدد الأمني، واستحداث حواجز أمنية من قبل قوات الحزام الأمني، المدعومة من القوات المسلحة الإماراتية، فإن المدينة ما زالت تشهد حوادث اغتيال واختطاف بشكل شبه يومي.