العثور على جثث جديدة تحت أنقاض الجسر المنهار في جنوى

أنقاض الجسر الذي انهار في جنوى

أعلن الدفاع المدني الايطالي أن فرق الاطفاء التي تقوم بعمليات بحث تحت أنقاض الجسر الذي انهار في جنوى، عثرت ليل الجمعة السبت على جثث ضحايا في سيارة سحقت بكتلة من الإسمنت.

ولم يكشف المنقذون عدد هؤلاء الضحايا لكن وسائل إعلام إيطالية قالت ،انها عائلة من زوجين وفتاة في التاسعة من العمر. وكانت آخر حصيلة رسمية مؤقتة نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلاً وعشرة جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى بينهم ستة في حالة الخطر