العثور على جثث ثلاث فتيات قرب شواطئ طرطوس

قالت وزارة الداخلية السورية في منشور على صفحتها في فيسبوك السبت، أنه عثر على 3 جثث لفتيات على شاطئ البحر في محافظة طرطوس.

واوضحت الوزارة أن اهالي قريتي عرب الشاطئ والحميدية ابلغوا الجمعة، عن "بوجود ثلاث جثث على شاطئ البحر، حيث على الفور توجهت دوريات شرطة الناحية للمكان وإعزام هيئة الكشف الطبي والقضائي، وتبين أن الجثث الثلاث تعود لفتيات في العقدين الثاني والثالث من العمر".

وأضافت ان هيئة الكشف الطبي حددت "أن سبب الوفاة الغرق وزمن الوفاة يعود لثلاثة أيام".

ووفقًا للوزارة، حضرت دوريات من قسم الأدلة بفرع الأمن الجنائي في طرطوس، وقامت بإجراء الكشف على الجثث.

وأمر القاضي بنقل الجثث إلى مشفى الباسل في طرطوس، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.