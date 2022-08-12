العثور على جثث 20 مهاجرا غير شرعي قرب الحدود السودانية الليبية

عثرت قوة مشتركة ليبية - سودانية الجمعة، على 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين، في الصحراء على الحدود بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، تمكنت القوة المشتركة من إنقاذ 8 أشخاص في المنطقة، بحسب ما افادت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة أن الذين تم العثور عليهم "كانوا قادمين من ولاية شمال دارفور متجهين إلى ليبيا، في هجرة غير شرعية على متن سيارتين".

وأوضح قائد القوات المشتركة، العقيد الركن علي سعيد، إنه "بعد المعلومات التي وصلت القوات المشتركة السودانية الليبية في بمدينة دنقلا (شمال)، وعمليات البحث، تم العثور على 20 منهم متوفين في الصحراء".

وأضاف: "استطاعت القوات (المشتركة) إنقاذ 8 أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الممكنة لهم، وهم الآن في صحة تامّة".

وحذّر العقيد سعيد من "مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمع".

وأشاد بيقظة القوات المشتركة السودانية الليبية وحرصها على "مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب".

كما نوّه بأهمية "تعاون السلطات الليبية مع القوات السودانية من أجل تأمين الحدود بين البلدين".

ويكافح السودان ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تضاعفت معدّلاتها خلال السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا امتدادًا إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

وتقود عمليات تهريب والاتجار بالبشر عصاباتٌ منظّمة لنقل المهاجرين إلى دولٍ مثل إسرائيل عبر مصر، وإلى أوروبا عبر ليبيا.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم في السودان.

وتبرّر الحكومة السودانية غياب الإحصائيات بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.