العثور على جثث 3 صيادي صقور تاهو في الصحراء المصرية

عثرت السلطات المصرية على جثامين 3 اشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل كانو قد تاهو في الصحراء الغربية بمطروح، خلال قيامهم برحلة صيد للصقور

وانقطع الاتصال بالمجموعة وهم رمضان بوحتيتة أبو مطير، ونجله شاهين (6 سنوات) ، وشقيقه مساعد بوحتيتة أبو مطير يوم 26 سبتمبر الماضي، بعد ان انطلقوا بسياراتهم قاصدين الصحراء

وبعد غيابهم وانقطاع الاتصال بهم قامت الاجهزة الامنية بتشكيل فرق بحث بالتعاون مع الاهالي والمتطوعون الى ان تم العثور على سيارة المفقودين في منطقة نائية بصحراء الضبعة، وبجوارها خيمة صغيرة لكن الاشخاص الثلاثة لم يكونو في الموقع

وبعد قليل عثر على جثامين الضحايا وتبين أنهم توفوا بسبب العطش والجوع