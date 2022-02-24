بكاء رضيعة يقود لانقاذها من داخل بئر في الاردن

عثرت السلطات الاردنية على رضيعة عمرها شهرا ونصف الشهر ملقاة داخل بئر مهجورة عمقها خمسة امتار في شمال البلاد، بحسب ما ذكره موقع "عمون" الاخباري الخميس.

وقال الموقع ان الرضيعة عثر عليها داخل بئر مياه مهجورة على جانب الطريق في منطقة مندح بلواء الطيبة في محافظة إربد.

ونقل عن متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس قوله إن "أحد المواطنين المتنزهين في المنطقة سمع صوت يجهش بالبكاء من داخل البئر وقام بإبلاغ الأجهزة الامنية".

وأضاف المتصرف أنه "تم التوجه مباشرة الى الموقع وأخرجت فرق الدفاع المدني طفلة رضيعة عمرها لا يتجاوز "شهر ونصف" ولا تعاني من أي رضوض أو كسور، وتم نقلها إلى مستشفى معاذ بن جبل وهي بصحة جيدة".

وبين المحاسيس أن البئر مهجورة بعمق نحو 5 أمتار، وتم ردمها إضافة الى بئر اخرى في نفس المنطقة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف الملابسات.