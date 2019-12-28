العثور على رضيعة داخل حاوية قمامة يثير غضب السعوديين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على رضيع وضع داخل كيس بلاستيكي في حاوية قمامة يُعتقد أنها في إحدى المدن السعودية.

ويظهر في الفيديو كيس أسود مغلق يصدر منه صوت بكاء رضيع، ليقوم أحد الأشخاص بنقله من القمامة ووضعه على الأرض وفتحه، بينما كان مرافقه يوثق المشهد الذي أثار موجة غضب عارمة على شبكة الانترنت.

ولم تعلق أي جهة رسمية حتى الساعة عن الحادثة، فيما لم يتسن لـ RT التأكد من مكان وتاريخ تصوير الفيديو.