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العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا قتلوا خلال الحرب مع ايران

منشور 01 شباط / فبراير 2022 - 01:43
العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا
العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا، قتلوا في ثمانينيات القرن الماضي

أعلنت منظمة الهلال الأحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على رفات 629 عسكريا عراقيا، قتلوا في ثمانينيات القرن الماضي، خلال الحرب العراقية - الإيرانية، والتي استمرت 8 سنوات.

وقالت المنظمة في بيان إنها نشرت بالتنسيق مع قسم الأسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع العراقية "قوائم بأسماء الشهداء الذين فقدوا اثناء الحرب وتم العثور على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 شهيدا".

ونشر الهلال الأحمر (منظمة حكومية) قوائم بأسماء القتلى، داعيا ذويهم إلى تسلم رفاتهم من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

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