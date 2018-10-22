العثور على سيارة تابعة للسفارة السعودية في احدى ضواحي اسطنبول

فريقا أمنيا سعوديا وصل إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

نقلت قناة "TRT" التركية بأن شرطة اسطنبول عثرت على سيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية مركونة بالمدينة في مرآب بعيد عن مبنى البعثة، في إطار التحقيق في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وذكرت القناة، نقلا عن مصادرها، أن لوحة أرقام السيارة المركونة في أحد المواقف الخاصة بالمدينة تؤكد أنها تابعة للقنصلية السعودية وهي مماثلة لتلك التي تمت مشاهدتها أمام مقر البعثة الدبلوماسية يوم اختفاء خاشقجي.

وسبق أن ذكرت مصادر مسؤولة عدة بشكل غير رسمي أن فريقا أمنيا سعوديا وصل إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي يقف وراء مقتله وفي محاولة لإخفاء آثار الجريمة قام عناصره بلف جثة الصحفي في سجادة وإخراجه من داخل مبنى القنصلية ليتم بعد ذلك تسليمه لـ"متعاون محلي" كلف بالتخلص من الجثمان.