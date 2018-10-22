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العثور على سيارة تابعة للسفارة السعودية في احدى ضواحي اسطنبول

العثور على سيارة تابعة للسفارة السعودية في احدى ضواحي اسطنبول
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