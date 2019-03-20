العثور على شقيق الداعية غولن ميتا في اسطنبول (صور)

العثور على صالح غولن شقيق الداعية التركي فتح الله غولن، ميتا في منزل باسطنبول

ذكرت صحيفة cumhuriyet التركية المعارضة، أنه عثر على صالح غولن شقيق الداعية التركي فتح الله غولن، ميتا في منزل كان متواريا فيه بمدينة اسطنبول.

واستندت الصحيفة التركية في ما نقلته إلى تدوينة نشرها صالح كوروكان، نجل شقيق غولن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن صالح غولن "كان متخفيا في المنزل الذي تم العثور عليه فيه ميتا، كونه ملاحقا من السلطات التركية بتهم مختلفة منذ عدة سنوات".

ولم تذكر الصحيفة التركية المزيد من التفاصيل حول أسباب وفاته، فيما لم تؤكد أي مصادر رسمية صحة هذه الأنباء.

ووفق الصحيفة، صدر بحق صالح غولن قرار اعتقال منذ عدة سنوات، وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات به بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المتواري هو الآخر في الولايات المتحدة بالإرهاب، والضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، فيما الأخير ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.