العثور على شقيق فتح الله غولن ميتا في منزل كان مختبئا فيه باسطنبول

صالح غولن صادر بحقه قرار اعتقال منذ عدة سنوات

قالت صحف تركية إن شقيق فتح الله غولن، زعيم جماعة الخدمة، عثر عليه ميتاً في منزل كان يختبئ فيه بمدينة إسطنبول التركية.

وبينما لم تؤكد مصادر رسمية تركية هذه الأنباء التي استندت إلى تدوينه لحفيده، رجحت مصادر إعلامية أن تكون الوفاة طبيعية كون شقيق غولن رجل طاعن بالسن ويعاني من أمراض عديدة.

وأوضحت المصادر التركية أن صالح غولن عثر عليه متوفياً في منزل كان متخفياً فيه، كونه ملاحقاً من السلطات التركية بتهم مختلفة منذ عدة سنوات.

وصالح غولن صادر بحقه قرار اعتقال منذ عدة سنوات، إذ كان يطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن لـ10 سنوات بحقه بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جماعة الخدمة التي صنفت على أنها “منظمة غولن الإرهابية” بتخطيط وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2017 وأدت إلى مقتل 250 شخصاً، حيث تشن السلطات التركية حملة اعتقالات ومحاكمات واسعة شملت عشرات الآلاف بتهمة الانتماء للمنظمة.

القدس العربي