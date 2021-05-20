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العثور على صاروخ معد للإطلاق في سهل الناقورة بلبنان

منشور 20 أيّار / مايو 2021 - 02:39
الناقورة
الناقورة

عثر الجيش اللبناني على صاروخ من نوع "غراد" في سهل الناقورة جنوبي البلاد، لم يطلق من ضمن الصواريخ الخمسة التي أطلقت الأربعاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني عملت على تفكيك الصاروخ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأنه تم إطلاق 4 صواريخ من بلدة صديقين بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

 وقال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بشكل مكثف في أجواء الجنوب اللبناني. (LBCI + RT)

كلمات دالة:الناقورةلبنان

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