العثور على طفل في فم تمساح بولاية فلوريدا

قالت شرطة مدينة سانت بيترسبرغ في ولاية فلوريدا انها عثرت على جثة طفل في فم تمساح بعد يوم من العثور على امه مقتولة داخل شقة في المدينة.

وكانت الشرطة شرعت في عملية بحث واسعة عن الطفل تايلين موسلي الذي فقد عقب مقتل والدته باشون جيفري البالغة 20 عاما.

وخلال البحث، تم رصد تمساح وفي فمه جسم لم يكن واضحا ما هو، وحين اطلقت الشرطة النار عليه القى الجسم من فمه ليتبين انه جثة الطفل المفقود، والتي كانت سليمة، بحسب ما افاد.مدير شرطة المدينة انتوني هولواي في مؤتمر صحفي.

وقال هولواي انه تم توجيه الاتهام الى والد الطفل، توماس موسلي (21 عاما) في جريمتي قتل من الدرجة الاولى في حادثتي وفاة وابنهما.

واشار الى ان سبب وفاة الطفل لا يزال غير معروف، مضيفا ان والدته كانت تعرضت لعدة طعنات.

وشوهدت الام وابنها اخر مرة عصر يوم الاربعاء الماضي، وسمع المجاورون في مساء نفس اليوم جلبة عالية منبعثة من شقتهما، لكنهم لم يبلغوا الشرطة.

وفي اليوم التالي، اتصلت والدة الام بمدير مجمع الشقق الذي كانت ابنتها تقيم فيه بعدما فقدت الاتصال بها، وحينها تم اكتشاف الجريمة.

وقالت الشرطة ان الاب توماس موسلي كان توجه في نفس المساء الى منزل والدته وذراعاه ويداه مليئتان بالجروح، ثم قصد المستشفى طلبا للعلاج.