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العثور على طيار روسي حيا بعد 30 عاما على إسقاط طائرته

العثور على طيار روسي حيا بعد 30 عاما على إسقاط طائرته
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