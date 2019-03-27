العثور على قتيل خلال التحقيق في جريمة المسجدين

وجهت الشرطة تهمة القتل لرجل يؤمن بتميز العرق الأبيض في واقعة إطلاق النار على المسجدين

تحقق الشرطة النيوزيلندية في ما إذا كان رجل لقي حتفه طعنا، الأربعاء، له صلة بالهجوم على مسجدين في كرايست تشيرش يوم 15 مارس والذي أسفر عن سقوط 50 قتيلاً.

وقال مفوض الشرطة الوطنية مايك بوش إن شرطة كرايست تشيرش عثرت على عدة أسلحة نارية خلال مداهمة مساء الثلاثاء.

وحوالي الساعة 12.30 صباحا بالتوقيت المحلي الأربعاء عثرت الشرطة على رجل يبلغ من العمر 54 عاما، كانت تبحث عنه لصلته بالأسلحة النارية، في سيارة بعد إيقافها.

وتحدث مفوضو الشرطة مع الرجل لساعات واقترب الضباط من السيارة حوالي الساعة 3.40 صباحا، وقال بوش إنه تم العثور على الرجل في السيارة وهو مصاب إصابة بالغة بسبب طعنة على ما يبدو. وتم العثور على السكين في السيارة.

وأجريت للرجل الإسعافات الأولية ولكنه توفي في المكان. ولم يتم العثور على أسلحة نارية داخل السيارة.

وقال بوش "بدأ تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كان القتيل كان يمثل تهديداً للمجتمع. وهذا سيشمل المزيد من البحث في الممتلكات في كرايست تشيرش وإجراء مقابلات مع عائلات وأصدقاء".

ووجهت الشرطة تهمة القتل لرجل يؤمن بتميز العرق الأبيض في واقعة إطلاق النار على المسجدين في كرايست تشيرش وسيمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل.