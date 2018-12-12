العثور على قنبلة وأسلحة بمنزل المشتبه في اعتداء ستراسبورغ

ارشيف

قال المدعي العام الفرنسي الأربعاء أن عملية مداهمة منزل المشتبه به في الاعتداء الذي وقع مساء الثلاثاء في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ شرق البلاد والذي سقط إثره ثلاثة قتلى و13 جريحا قد أسفرت عن العثور على قنبلة يدوية وأسلحة نارية وذخيرة.

ذكر النائب العام الفرنسي المختص في القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب ريمي هايتز الأربعاء، أنه تم العثورعلى قنبلة يدوية وأسلحة نارية وذخيرة في منزل المشتبه به. ونقل عن شهود قولهم إن منفذ اعتداء ستراسبورغ هتف "الله أكبر" لدى إطلاقه النار على المارة في سوق لعيد الميلاد.

وقال هايتز للصحافيين إن المشتبه به الرئيسي فر، إلا أنه تم اعتقال أربعة أشخاص على صلة به خلال الليل في المدينة الواقعة في شمال شرق فرنسا.

وأضاف المصدر أن قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة بباريس يتولى التحقيق في العملية نظرا "للمكان الذي استُهدف وطريقة تنفيذ الهجوم وتاريخ المسلح" إلى جانب التقارير التي أشارت إلى أنه هتف "الله أكبر".

وصرح هايتز أن المسلح حكم عليه 27 مرة في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا لارتكابه جرائم تتعلق بالعنف والسرقة.

وصنفته السلطات في 2015 متطرفا محتملا عندما كان في السجن. وأوضح هايتز أن شخصين قتلا واعتبر الثالث ميتا دماغيا إثر الهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء، مفسرا بذلك التضارب في أعداد الضحايا التي أعلنتها السلطات الفرنسية.