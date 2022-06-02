العثور على قيادي في الحرس الثوري الايراني ميتا في ظروف غامضة

افادت تقارير أولية من إيران انه تم العثور على مسؤول كبيرفي الحرس الثوري ، برتبة عقيد ، ميتاً. "سقط من سطح منزله" بحسب ما ورد.

واشارت الى ان العقيد في قوة القدس في الحرس الثوري‬ علي إسماعيل زاده عثر عليه ميتا في ظروف غامضة في منطقة كرج غربي ‫طهران

وقالت وكالة إيران إنترناشيونال: "علي إسماعيل زاده" كان مقربا من "صياد خدائي" والذي اغتيل الشهر الماضي

بحسب المعلومات فان القتيل هو احد قادة الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، ونُقل إلى مستشفى "شهيد مدني" وأصدر الأطباء شهادة وفاة له بعد فحصه.

وبحسب الانباء فقد أفاد مسؤولو الحرس الثوري، في محادثة مع أسرة العقيد إسماعيل زاده، بأن سبب وفاته هو الانتحار بسبب مشاكل نفسية ناجمة عن انفصاله عن زوجته، وترك رسالة بهذا الصدد.

وتأتي وفاة العقيد علي إسماعيل زاده المريبة بعد 8 أيام من مقتل أحد رفاقه المقربين بخمس رصاصات في طهران يوم 22 مايو (أيار) الماضي.

والعقيد صياد خدائي، أحد قادة الوحدة 840 من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي تعرض لهجوم من قبل راكبي دراجة نارية في طهران. واعتبرت بعض المصادر العقيد صياد خدائي مسؤولًا عن التخطيط لهجمات خارج البلاد، واغتيالات متعددة في الهند وتايوان وقبرص وجورجيا.

وتقول وكالة "إيران إنترناشيونال"، إنه بعد مصرع العقيد صياد خدائي، فإن مخابرات الحرس الثوري، التي كانت تبحث عن أدلة داخل فيلق القدس، اشتبهت في العقيد علي إسماعيل زاده واتهمته بتسريب معلومات لأجهزة مخابرات أجنبية.

وبحسب هذه المصادر، فقد قررت مخابرات الحرس الثوري، بعد الاشتباه بالزميل المقرب للعقيد صياد خُدائي، تصفيته ومن ثم فبركة سيناريو الانتحار.