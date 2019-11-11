العثور على مدرب الخوذ البيضاء السورية ميتا في اسطنبول

عُثر على جيمس لو ميسورييه البريطاني الذي أسس منظمة قامت بتدريب منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ميتا في اسطنبول يوم الاثنين بعد مرور خمس سنوات على تأسيس المنظمة للقيام بأعمال الإغاثة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أثناء الحرب الأهلية السورية.

وقال أحد الجيران إن جثة لو ميسورييه مؤسس منظمة (ماي داي رسكيو) عثر عليها في وقت مبكر من الصباح قرب منزله في حي باي أوغلو في وسط اسطنبول. وقال مكتب محافظ اسطنبول إن تحقيقا فتح في الواقعة.

وقال مصدر أمني لرويترز إن هناك اعتقادا بأن لو ميسورييه سقط من شرفة مسكنه الذي يتخذه مكتبا وإنه يجري التعامل مع وفاته على أنها قد تكون انتحارا.

ونُسب إلى الخوذ البيضاء التي تعرف رسميا باسم الدفاع المدني السوري الفضل في إنقاذ الآلاف في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال سنوات من قصف قوات الحكومة السورية والقوات الروسية لهذه المناطق في إطار الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.

ويقول أعضاء الخوذ البيضاء إنهم محايدون بينما يصفهم الرئيس السوري بشار الأسد ومؤيدوه بأنهم أدوات للدعاية للغرب والمعارضة التي يقودها إسلاميون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية على تويتر يوم الجمعة إن منظمة الخوذ البيضاء تساعد "أخطر المنظمات الإرهابية" وإن لو ميسورييه ضابط سابق بالمخابرات البريطانية له "صلات بالجماعات الإرهابية".

وبدأت (ماي داي رسكيو)، وهي منظمة غير هادفة للربح، عملياتها في عام 2014 وأسست مكتبا في اسطنبول في عام 2015 لدعم مشروعها في سوريا.

ومنحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لو ميسورييه وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية في عام 2016 للخدمات التي قدمها للدفاع المدني السوري وحماية المدنيين في سوريا.

وقال المصدر الأمني إن زوجة لو ميسورييه قالت للشرطة إنها وزوجها تناولا حبوبا منومة حوالي الساعة الرابعة صباحا. وأضاف المصدر أن الزوجة قالت أيضا إنها استيقظت في وقت لاحق بعد طرقات على الباب لتكتشف أن زوجها ممدد في الشارع وأن الشرطة تحيط به.

وقال دبلوماسي لرويترز إن ملابسات الوفاة غير واضحة.

ولم ترد ماي داي رسكيو على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للاستفسار.

وأعرب الدفاع المدني السوري عن حزنه الشديد وقال "تتقدم أسرة الدفاع المدني السوري بخالص العزاء لأسرة جيمس، ونعبّر لهم عن بالغ حزننا وتضامننا مع عائلته، كما هو واجب علينا أن نثني على جهوده الإنسانية، التي سيتذكرها السوريون دائماً".