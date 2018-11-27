العثور على مذيع بريطاني متوفيا داخل شقته في بيروت

المذيع البريطاني غافين فورد

أعلن لبنان الثلاثاء، العثور على جثة مذيع بريطاني داخل شقته في منطقة “بيت مري” شمال شرق بيروت.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في خبر، أنه تم العثور على جثة المذيع البريطاني غافين فورد، “داخل شقته في بيت مري”.

وأضافت أن القوى الأمنية اللبنانية حضرت إلى منزل “فورد” وباشرت التحقيقات بانتظار الأدلة الجنائية، دون تفاصيل عن سبب الوفاة، وما إذا كان الحادث جنائيا أم لا.

غير أن صحيفة “ذا ديلي ستار” اللبنانية الخاصة الناطقة بالإنكليزية، نقلت عن السفارة البريطانية في بيروت قولها إنها تتابع “حيثيات مقتل المذيع غافين فورد في بيت مري وتنتظر نتائج التحقيقات”، دون تفاصيل عن حيثيات ما وصفته بـ”مقتله”.

وأشارت إلى أنه مواطن بريطاني في الخمسينات من عمره، وكان يعيش في لبنان منذ سنوات طويلة.

وحتى الساعة 15.30 تغ، لم يصدر عن السفارة البريطانية في بيروت إفادة رسمية على صفحاتها وموقعها الإلكتروني بخصوص الحادث.

فيما نعت إذاعة “راديو وان” اللبنانية الخاصة، عبر حسابها على “فيسبوك”، المذيع “غافين فورد” (Gavin Ford)، ونشرت صورته.

وقالت الإذاعة: “بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة”.

وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.