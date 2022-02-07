العثور على مضافة ل"داعش" شمال بغداد (صور)

عثرت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، على مضافة لتنظيم داعش، في قضاء الطارمية، شمال العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني، أن المضافة، عثر عليها في منطقة زراعية، يصعب رؤيتها، وأن عناصر "داعش"، كانوا يستخدمونها كمكان مؤقت لهم وللانتحاريين.

وأضاف، أن "عناصر الاستخبارات عثروا على مستلزمات التنظيم التي كان تستخدمها عناصره خلال تواجدهم في المضافة.

وأشار إلى أن "المضافة كانت عبارة عن خيمة صغيرة وسط منطقة زراعية".

من جهته قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، إن هناك "حملة متشعبة تنفذها أذرع الاستخبارات العسكرية المتمثلة بالاستخبارات الميدانية وفوج الاستطلاع للبحث عن مضافات التنظيم التي تنطلق منها العمليات الإرهابية".

وأضاف، أن "المعلومات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المضافات في قضاء الطارمية وصولا إلى المناطق الممتدة جنوب محافظة صلاح الدين".



