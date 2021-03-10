مقبرة جماعية جديدة في ترهونة وجلسة ثالثة للتصويت على حكومة الدبيبة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بليبيا الأربعاء، العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، فيما يستعد مجلس النواب لعقد جلسة ثالثة في مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال مدير المكتب الاعلامي للهيئة عبدالعزيز الجعفري إن فرق هيئته تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة في منطقة "مشروع الربط"، بترهونة.

وأضاف الجعفري ، أن "الفرق تعمل حاليا لمعرفة ما إن كانت المقبرة جماعية أو فردية".

وأشار المسؤول الليبي، أنه لم يتم معرفة عدد الجثث في المقبرة حتى الساعة 09:00 (ت.غ).‎

وصل إجمالي عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت في "ترهونة" 28 مقبرة منذ اكتشاف الأولى في شهر جوان 2020 حسب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وحتى الأسبوع الماضي, أكدت الهيئة اكتشاف 25 مقبرة جماعية في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس. وكان كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين كشف شهر مارس من العام الماضي, بأن إجمالي عدد المفقودين في ليبيا بلغ 3560 شخصا.

وأوضح ان عدد المفقودين المسجلين لدى الهيئة رسميا 3560 شخصا, مضيفا أنالهيئة "جهزت مختبرات متطورة سيكون لها دور هام في التعرف على هويات المفقودين في ليبيا".و بخصوص المقابر الجماعية في مدينة "ترهونة", أوضح المسؤول الليبي, "لقد تلقينا أكثر من 300 بلاغ عن فقدان أشخاص من قبل ذويهم, فيما تم انتشال 139 جثة من المقابر الجماعية".

وأعلنت الأمم المتحدة مطلع العام اكتشاف 8 مقابر جماعية في غربي ليبيا, ورحبت حينها بقرار حكومة الوفاق تشكيل لجنة تحقيق, مجددة استعدادها لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

ووصل إجمالي عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت في "ترهونة" 28 مقبرة منذ اكتشاف الأولى في شهر جوان 2020 حسب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.



عبد الحميد الدبيبة

التصويت على حكومة الدبيبة

في الغضون، تستعد قاعة "واقادوقو" في مدينة سرت لليوم الثالث على التوالي لانعقاد مجلس النواب الليبي في جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكانت جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد مؤقتا حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، قد علقت مجددا أمس، على أن تنعقد اليوم الأربعاء على تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

يذكر أن عبد الله بليحق، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الليبي كان صرّح بأن جلسة البرلمان الليبي أمس الثلاثاء شهدت "حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي قدم برنامجه وحكومته خلال الجلسة وأيضا قام بالإجابة عن التساؤلات والملاحظات التي تقدم بها السادة أعضاء مجلس النواب وعلقت الجلسة ليوم غدٍ على تمام الساعة الحادية عشر للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية".

